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Трамп призвал мир присоединиться к выдворению российских дипломатов


Добавлено: 26 мар 2018 в 22:21,
Трамп призвал мир присоединиться к выдворению российских дипломатов

Президент США Дональд Трамп призвал глав государств присоединиться к выдворению российских дипломатов. Об этом в понедельник рассказал пресс-секретарь Белого дома Радж Шах.

«Это было скоординированное действие. Президент обсуждал это со многими иностранными лидерами, нашими европейскими союзниками, и призывал их присоединиться к США в объявлении (о выдворении дипломатов — прим. ред.)», — цитирует РИА «Новости» его слова.

Ранее в понедельник стало известно о намерении США, Канады, Норвегии, Украины, Албании и 16 стран Евросоюза выслать ряд российских дипломатов из-за отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будет внимательно проанализирована ситуация вокруг решений властей западных стран о выдворении дипсотрудников. «Окончательное решение будет приниматься главой государства», — сказал он.

Официальная Москва неоднократно опровергла предположения о причастности к покушению на бывшего шпиона, указывая на необоснованность выдвигаемых Западом обвинений.

Серей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в одном из ресторанов в британском Солсбери 4 марта, их обнаружили без сознания на скамейке в сквере.

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Добавлено: 26 мар 2018 в 22:21, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: pnp.ru

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