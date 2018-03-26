Творческая группа ЦДРА с успехом выступила с концертами в военном санатории в Крыму

Концерты творческой бригады Центрального Дома Российской Армии имени М.В. Фрунзе в крымском санатории «Судак» Минобороны России каждый раз собирали переполненный зрительный зал клуба здравницы.

Артисты центрального военного учреждения культуры выступали в течение двух дней, их зрителями стали военнослужащие, ветераны военной службы, находящиеся на реабилитации и отдыхе, сотрудники здравницы вместе с семьями, а также жители приморского города.

Для гастролей в Республике Крым, недавно отметившей 4-летие воссоединения с Россией, творческая группа под руководством художественного руководителя ЦДРА Ирины Титовой подготовила две концертные программы: одну – военно-патриотической направленности «Нам доверена песня», а другую – развлекательного характера «Большое музыкальное путешествие».

Зрители высоко оценили профессиональное мастерство солистов концертного ансамбля ЦДРА, которым руководит лауреат всероссийских конкурсов Вадим Панфилов. В их исполнении впечатляюще звучали патриотические песни разных периодов истории страны о защитниках Отечества, армии, мужестве и отваге, классические произведения, а также эстрадные и лирические композиции народов мира.

Особый восторг у публики вызвали песни о Крыме. Порадовали и артисты балетной группы ЦДРА, представившие красивые танцевально-хореографические композиции.