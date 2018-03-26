Украина высылает 13 российских дипломатов

Украина в знак солидарности с Великобританией и другими странами Запада решила выслать 13 российских дипломатов. Об этом в Facebook сообщил президент Украины Петр Порошенко.

В публикации президента сказано, что высылка дипломатов – ответ на «циничную химическую атаку в Солсбери».

«Россия в очередной раз подтвердила свое презрительное отношение не только к суверенитету независимых стран, но и к ценности человеческой жизни. Украина ощущает это ежедневно в оккупированном украинском Крыму и Донбассе», – заявляет Порошенко.

В дальнейшем он рассчитывает на «увеличение цены для Москвы за совершенные международные преступления», в том числе путем различных санкций.

«Наш общий ответ Кремлю должен быть решительным и жестким для недопущения новых человеческих трагедий и обеспечения уважения к нормам международного права», – подытожил Порошенко.

Напомним, США тоже объявили о высылке представителей России и закрытии генконсульства РФ в Сиэтле.

Фото: УНИАН