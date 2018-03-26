В Дипакадемии рассказали, какой "исторический сюрприз" преподнесет МИД РФ Британии

МИД РФ назвал параллели, проведенные Борисом Джонсоном между Россией и Третьим Рейхом «колоссальной авантюрой и провокацией».

Представитель российского дипведомства Мария Захарова назвала действия Лондона «черным пиаром» после провала в деле Скрипаля. Дипломат обещала преподнести исторический сюрприз всем, кто испытывает искушение сравнивать Россию и Третий Рейх.

В Дипакадемии считают, что Москва может пойти на рассекречивание архива МИД и Минобороны. Своими соображениями поделился Профессор кафедры государственного управления и национальной безопасности Дипакадемии МИД Иван Сурма.

Британия обвинила российские власти в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери 4 марта в парке Солсбери. Якобы на обоих воздействовали нервно-паралитическим газом.