В Днепре произошла перестрелка

25 марта в Днепре около 03:00 ночи, возле кафе на ул. Передовой, произошла перестрелка, в результате чего пострадал мужчина. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

«Во время отдыха в кафе 23-летний мужчина заступился за девушку, к которой приставали двое парней. В ходе выяснения отношений пострадавший получил два пулевых ранения из стартового пистолета и удар ножом в руку», — сказано в сообщении.

По словам заявителя, нападавшие скрылись с места преступления на такси. Однако в течение часа полицейские задержали обоих мужчин в супермаркете, куда они отправились после стрельбы.

Уточняется, что нападавших доставили в отделение полиции. Они задержаны в порядке ст. 208 УПК. Им вручены письменное уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

В полиции добавили, что подозреваемым — 20 и 22 года, они жители Днепра, нигде не работают. Мужчинам грозит от 3-х до 7 лет лишения свободы. В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения.