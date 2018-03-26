В Госдуму внесли закон о защите владельцев криптовалют

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и глава думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников внесли на рассмотрение нижней палаты российского парламента законопроект, призванный установить правовой статус владельцев криптовалюты и токенов в Гражданском кодексе РФ.

Документ, опубликованный в базе данных Государственной думы, предусматривает судебную защиту обладателей виртуальных денег от «злоупотреблений» — причем как граждан, так и организаций.

Кроме того, законопроект предполагает закрепление ряда понятий, связанных с криптовалютами и их оборотом, в частности, «цифровое право» и «цифровые деньги», — что, в свою очередь, подведет правовую базу под налогообложение соответствующих активов и прибыли от майнинга.

В законопроекте говорится, что цифровые деньги не будут являться обязательным к приему платежным средством, но «в случаях и на условиях, установленных законом, могут использоваться физическими и юридическими лицами» для оплаты товаров и услуг.

По мысли авторов, предложенные ими меры позволят «избежать использования токенов и криптовалют для вывода активов в нерегулируемую среду и увода из-под обращения взыскания, в том числе при банкротстве, в целях легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма».