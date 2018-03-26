В Грозном произошел жуткий пожар на крыше жилой многоэтажки

ЧП произошло в центре Грозного, Чеченская Республика. На проспекте Ахмада Кадырова загорелась кровля 12-этажного жилого дома. Пожар распространился на площади 300 квадратных метров.

Очевидцы выложили в соцсети жуткие кадры с полыхающей крышей многоэтажки. Сообщается, что действиями пожарных были предприняты все усилия, чтобы огонь не перекинулся на жилые этажи и другие здания.

К моменту написания материала пожар был потушен, сообщает РИА Новости. О пострадавших ничего не сообщается.

В центре Грозного горит жилой дом. На данный момент горит чердачное помещение 12-этажного жилого дома по улице проспект Кадырова, 42. Задействовано 6 единиц техники и 30 человек. По данным, предоставленным МЧС по ЧР, пострадавших нет. Эти и другие новости читайте на нашем сайте http://www.chechnyatoday.com ______________________________________________________ #информация #information #мир #world #ЧР #chechenrepublic #news #новости #РФ #россия #Russia #кавказ #grozny#грозный #ИАЧеченскаяРеспубликаСегодня #chechnyatoday #миннац #смичр #Кадыров #Россия #Чечня #Грозный #??????? #????? #?????? #????? #пожар

Публикация от «ЧЕЧНЯ СЕГОДНЯ» (@chechnyatoday_95) 26 Мар 2018 в 9:22 PDT