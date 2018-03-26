В Кемеровской области объявлен трехдневный траур

В Кемеровской области со вторника, 27 марта, объявили трехдневный траур в связи с пожаром в ТЦ «Зимняя вишня». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя областной администрации.

Траур продлится до 29 марта. В эти дни будут приспущены флаги на госучреждениях и отменены культурно-развлекательные мероприятия.

Между тем губернатор Кузбасса Аман Тулеев заявил СМИ, что пропустил трагедию через себя. «Переживаю, потому что у меня близкий родственник погиб, к сожалению, девочка. Поэтому все это через себя пропустил», — сказал Тулеев в эфире телеканала « Россия 24».

Ранее МЧС заявило о 64 погибших при пожаре.