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В Киеве объяснили, почему Украина не высылает российских дипломатов?


Добавлено: 26 мар 2018 в 09:16, Категория: Политика
В Киеве объяснили, почему Украина не высылает российских дипломатов?

В Раде объяснили, почему Украина не высылает российских дипломатов?. Как заявила первый вице-спикер Верховной рады Ирина  Геращенко, дипломатические отношения между Украиной и Россией уже сведены к минимуму, поэтому необходимости в высылке дипломатов нет.
 
Она напомнила, что российского посла в Киеве нет, как и украинского в Москве.
 
"В посольствах остаются несколько рядовых дипломатов и консулы", — написала Геращенко на своей странице в Facebook.
 
Если же консулов выслать, у украинских заключенных, отбывающих наказание в России, не будет возможности "почувствовать минимальную поддержку", подчеркнула она. Геращенко назвала, в частности, имена Станислава Клыха, Николая Карпюка и Романа Сущенко, назвав их "политзаключенными", сообщает РИА Новости.
 
Карпюк и Клых — члены националистической организации "Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона"* (УНА-УНСО*). В мае 2016 года Верховный суд Чечни приговорил их к 22,5 и 20 годам колонии строгого режима.
 
Сущенко обвиняют в шпионаже. По данным ФСБ, он работал на украинскую разведку и собирал сведения о деятельности российских Вооруженных сил и Росгвардии.
 
Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя слова Петра Порошенко о том, что граждан Украины, находящихся в российских тюрьмах, следует обменять на россиян, заявил, что преступники, осужденные по российскому законодательству и отбывающие наказание, не относятся к пленным или удерживаемым лицам.
 
* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда

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Добавлено: 26 мар 2018 в 09:16, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: planet-today

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