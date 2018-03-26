В Минске договорились об очередном перемирии: названа дата

Трехсторонняя контактная группа сегодня в Минске договорилась об установлении нового перемирия с 30 марта. О

На официальном сайте ОБСЕ сказано: «Трехсторонняя контактная группа с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей вновь подтвердила свою полную приверженность всеобъемлющему, устойчивому и неограниченному прекращению огня начиная с 30 марта 2018 года в 00 часов. 01 мин. (по киевскому времени)».

Участники переговоров отметили положительное влияние перемирия согласно договоренностям от 2 марта 2018 года и подчеркнули важность обеспечения мира и спокойствия для населения в период предстоящих пасхальных праздников.

Кроме того, сакцентировали внимание на важности соблюдения соответствующих распоряжений о прекращении огня и эффективном использовании дисциплинарных мер в случае его нарушений, недопущении продвижения боевых сил и разведывательных миссий; предотвращении ответного огня. Кроме того, строго запрещены стрельба в населенных пунктах и из них, присутствие и использование тяжелого оружия в населенных пунктах и вблизи них, обстрелы гражданской инфраструктуры, включая школы, детские сады, больницы и общественные помещения.