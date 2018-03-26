В Москве анонсировали приезд главы МИД КНДР

Источник в российском внешнеполитическом ведомстве сообщил, что в скором времени Москву может посетить глава МИД Северокорейской республики.

«Визит главы МИД КНДР в Россию прорабатывается, есть вероятность, что он состоится в середине апреля», — цитирует слова источника РИА Новости.

Накануне американская газета The Washington Post писала, что Москва и Пхеньян, предположительно, обсуждают проект строительства второго моста между двумя странами (первый — железнодорожный — соединил в 1959 году берега реки Туманной).

Новый мост, по данным издания, будет автомобильным. О том, что такой вопрос прорабатывается, 21 марта заявлял министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка на рабочей встрече с заместителем премьера, председателем Госплана КНДР Ро Ду Чером.

СМИ подчеркивают, что проект строительства моста не имеет экономической целесообразности, поскольку товарооборот между РФ и Северной Кореей относительно невелик. Оптимальным вариантом может стать понтонный мост.