В Польше спецслужбы арестовали «российского шпиона»

В Польше Агентство внутренней безопасности страны задержало подозреваемого в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает TVP.

Некий Марек В. мог работать в одной из госструктур и при этом сообщать сотрудникам российских спецслужб, которые работали под дипломатическим прикрытием, информацию об инвестиционных проектах, представляющих важность для национальной безопасности.

Так, у подозреваемого был доступ к материалам об энергетической инфраструктуре Польши и проектам по снижению зависимости страны от поставок российского газа.

Марек В. арестован на три месяца.

Пока официальных комментариев российской стороны по этому вопросу нет.

Между тем, как сообщает РИА Новости, сегодня посол России в Польше Сергей Андреев вызван в МИД страны.