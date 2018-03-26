В Раде объяснили, почему Киев не высылает российских дипломатов?

Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко объяснила, что официальный Киев не высылает российских дипломатов поскольку дипломатические отношения между Украиной и Россией и без того сведены к минимуму.

Она подчеркнула, что в Киеве нет российского посла, как и в Москве украинского.

«В посольствах остаются несколько рядовых дипломатов и консулы», — написала Геращенко на своей странице в социальной сети.

Это заявление Геращенко сделала на фоне высылки двадцати трёх российских дипломатов из Лондона после того, как скандал с отравлением экс-шпиона ГРУ Скрипаля набрал обороты.

То, что украинские консулы по-прежнему остаются на территории «государства-агрессова», Геращенко пояснила необходимостью оказывать поддержку украинским заключенным, отбывающим наказание в России — речь идёт о Станиславе Клыхе, Николае Карпюке и Романе Сущенко, которых Пётр Порошенко называет не иначе как «заложники Путина».

Напомним, Карпюк и Клых — члены националистической организации «Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона»* (УНА-УНСО*), Верховным судом Чечни они приговорены их к 22,5 и 20 годам колонии строгого режима соответственно.

Сущенко обвиняют в шпионаже. По данным ФСБ, он работал на украинскую разведку и собирал сведения о деятельности российских Вооруженных сил и Росгвардии.

* запрещенная в России экстремистская группировка