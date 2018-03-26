В России по требованию ФСБ могут заблокировать Viber

Компания Viber не будет выполнять требование ФСБ РФ о передаче ключей для дешифровки переписки, так как у компании их просто нет.

Операционный директор Viber Майкл Шмилов отметил: «В большинстве стран мира взаимодействие с властями нужно для того, чтобы помочь пользователям разыскать спамеров, задержать злоумышленников, которые используют подобные нашей платформы для нелегальной активности и т. д. Работать с ними для нас обязательно. Но есть вещи, которые мы никогда не будем делать».

По его словам, к ним относится и передача ключей шифрования. По словам Шмилова, «нельзя дать то, чего нет».

Он уточнил: «Можно попросить ключи для дешифровки у пользователя, но мы их, как компания, не видим и не храним. Даже когда к нам приходят спецслужбы, ответ не меняется. Органы оплачивают этот сбор, и они согласны делать это, чтобы получить нужную информацию».

Кроме того, он уточнил, что за все годы присутствия Viber в России (местный офис открылся в июле 2014 года) компания всего несколько раз получала запросы от госорганов, что намного меньше, чем в Европе. При этом Шмилов не назвал точное количество и типы запросов.