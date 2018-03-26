В сеть попало архивное видео, в котором восьмилетняя Меган Маркл изображает принцессу

Меган Маркл сейчас и в восемь лет

Двадцать восемь лет назад Меган Маркл уже готовилась к жизни во дворце и примеряла корону – во время детского праздника, а видеозапись, сделанная родителями будущей невесты принца Гарри в тот день, позволяет убедиться в этом.

В преддверии свадьбы принца и актрисы в сети появились архивные кадры, на которых можно увидеть восьмилетнюю Меган. Домашнее видео показывает игру детей на заднем дворе и в доме. Юная Маркл представила себя королевой и отдавала распоряжения "подданным":

Сделай 900 тысяч печений и сшей мне красивое платье,– просит она одну из подружек.

Восьмилетняя Меган Маркл

После игры Меган сняла корону, собрала пышные волосы в косу и переоделась в милое яркое платье в горох. А совсем скоро, 19 мая, избранница принца Гарри, наденет одну из диадем королевы Елизаветы II уже по-настоящему – на свадебной церемонии, которая состоится в Виндзорском замке.