В сети появилась видеозапись начала пожара в «Зимней вишне»

В сети появилось видео, заснятое камерой наблюдения в детском зале на четвертом этаже в кемеровском торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня». На записи видно, откуда появился огонь, и это соответствует ранее озвученной местными СМИ версии о том, что причиной пожара, жертвами которого стали 56 человек, мог стать поджог поролоновых кубиков в яме батутного центра «Круча» на четвертом этаже.

Начало пожара в Кемерово pic.twitter.com/lKyZBPbY7G

— Philipp Kireev (@mynameisphilipp) 26 марта 2018 г.

«Мне достоверно известно, что сотрудник ТРК увидел, как парни подожгли поролон. Он попытался потушить огонь, но пламя расползлось почти моментально. Причем эти подростки как раз спаслись – сотрудник их вывел. И он давал показания сотрудникам СК, описал, как эти парни выглядят», — цитирует «Сибдепо» источник, близкий к головному офису ТЦ.

Он добавил, что в последнее время четвертый этаж «Зимней вишни» облюбовали «подростки, которые вели себя асоциально», а сотрудники охранявшего торговый центр ЧОПа с ними не справлялись, поэтому администрация ТЦ собиралась с 1 апреля заключить договор с другим охранным предприятием.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова заявила, что недопустимо «переключать внимание» на версию о причастности подростков к возникновению пожара в «Зимней вишне», и сообщила о своем намерении вылететь в Кемерово ближайшим авиарейсом.