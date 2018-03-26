В телесериале “Теория Большого Взрыва” появится новый персонаж

В рейтинговом американском ситкоме канала CBS “Теория Большого Взрыва” появится новый персонаж — старший брат Шелдона Купера, Джорджи.Продюсеры уже нашли актёра на данную роль. Старшего брата Шелдона Купера сыграет 44-летний американский актер Джерри О’Коннелл. Он известен своими ролями в таких сериалах, как "Мое Второе Я" и "Параллельные Миры". Он также снимался в фильмах "Джерри Магуайер", "Крик 2", "Очень страшное кино 5", "Вероника Марс".Сценарий для финала 11-го сезона еще не написан, однако уже известно, что в нем покажут свадьбу Шелдона и Эми. В этой же серии зрителям представят Джорджи.