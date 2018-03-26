В Забайкалье состоялся сбор руководящего состава общевойсковых объединений и воинских частей ВВО

В Забайкальском крае на базе мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО) состоялся сбор с руководящим составом общевойсковых объединений и командирами воинских частей ВВО.

В ходе мероприятия были доведены новые методики организации всестороннего обеспечения подразделений соединения в полевых условиях, оборудования пунктов управления соединением, батальоном, ротой.

В частности, на учебном месте по организации противовоздушной обороны были продемонстрированы средства разведки и поражения воздушного противника (ЗРК «Тор»), боевая стрельба по воздушной цели расчетом ЗСУ «Шилка».

На учебных местах по организации радиоэлектронной борьбы в соединении были показаны методы подавления каналов управления малогабаритных БЛА.

Представителями войск РХБ защиты округа было рассказано о способах ведения РХБ разведки с динамическим показом дозиметрического контроля и специальной обработки техники.

Кроме того, были рассмотрены вопросы организации разведки, комплексной безопасности с демонстрацией новейших средств визуального наблюдения и охраны периметра, инженерного обеспечения в районе сосредоточения подразделений соединения.

Участникам сбора был показан новейший полевой госпиталь на базе пневмокаркасных конструкций, который включает сортировочную площадку, приемное, диагностическое и хирургическое отделения.

Представители материально-технического обеспечения округа продемонстрировали новейшую полевую прачечную и баню.

Далее командующие общевойсковыми объединениями округа и командиры воинских частей ознакомились с пунктом заправки топливом, средствами ремонта и эвакуации военной техники, а также организации питания военнослужащих в полевых условиях.

Кроме того, генералы и офицеры посетили пункт морально-психологического обеспечения, где ознакомились с методиками проведения информирования и психологических тренингов для военнослужащих.