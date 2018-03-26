ВАЖНО: США и остатки ИГИЛ готовят атаку в сирийском Дейр эз-Зоре

На восточном берегу реки Евфрат активизировались спящие ячейки ИГИЛ* под предводительством полевых командиров Хуссейн Халаф Аль-Хаил, Субхи Сабах Омаш и Джабар Аль-Джабар.

Об этом корреспонденту «Русской Весны» рассказал источник в Минобороны САР.

«В течение всей прошедшей недели американские военные настойчиво «рекомендовали» сирийским войскам уйти с восточного берега Евфрата. Сегодня с такой же просьбой к ним обратились и вышеуказанные полевые командиры ИГИЛ, действующие под видом проамериканских «Сирийских демократических сил» (SDF)», — сообщил военнослужащий.

Офицер САА добавил, что это необычное событие произошло 25 марта 2018 года в Дейр эз-Зоре на встрече с Комитетом по управлению восточными территориями Сирии.

«Три шейха местных племён: Хуссейн Халаф Аль — Хаиль, Субхи Сабах Омаш и Джабар Аль-Джабар сделали заявление, в котором было выдвинуто требование отвести подразделения Сирийской Арабской Амии за реку Ефрат», — добавил собеседник РВ.

По последним данным Мухабарата (контрразведка САР), все перечисленные шейхи, являются главарями спящей ячейки ИГИЛ, которые ведут боевые действиях против правительственных войск, но входят в состав сил SDF, находящихся под покровительством Пентагона.

«Правительство и Вооруженные силы САР не потерпят присутствия боевиков ИГИЛ* на сирийской земле и приложат все силы, чтобы во взаимодействии с ВКС РФ, уничтожить их в кротчайшие сроки», — заверил представитель Минобороны САР.

«По поступающей информации, в непосредственной близости от американской военной базы, расположенной в провинции Дэйр эз-Зор, в последнее время активизировались спящие ячейки ИГИЛ*. А полное бездействие по отношению к ним со стороны военных США и подконтрольных им боевиков наталкивает на вполне определённые размышления», — подчеркнул военный.

«Время иллюзий для террористов и их западных спонсоров прошло. Голубая мечта США безраздельно властвовать на сирийской земле останется страшной сказкой на ночь. Сирийское правительство благодаря помощи союзников способно постоять за себя, оно не потерпит возрождения ИГИЛ на своей земле и готово немедленно его уничтожить», — подытожил собеседник «Русской Весны».

* Запрещенная в РФ террористическая организация.