Власти Британии начали охоту за капиталом российских олигархов

Власти Британии выдали ордер на арест российского капитала сомнительного происхождения. Об этом заявил министр обороны Великобритании.

Под заморозку попадут активы и счета «сомнительного происхождения», принадлежащие гражданам РФ, проживающим на территории Великобритании.

С 31 января у британских судов появилась возможность направлять иностранным владельцам активов на территории страны запросы о состоянии имущества (Unexplained Wealth Orders, UWO). Этот инструмент предусмотрен вступившим в силу законом «О криминальных финансах» и позволяет госорганам требовать от владельцев недвижимости и активов стоимостью более 50 тысяч фунтов объяснений о происхождении средств.

Если владелец откажется или не сможет объяснить источник капитала, то на его собственность будет наложен арест. Новые правила распространяются в том числе на «политически значимых лиц».

Теги: Экономика Количество просмотров: 330 Новости СМИ2 Новости advert.mirtesen.ru