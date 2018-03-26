Возможной причиной пожара в «Зимней вишне» назвали слабую проводку

В качестве одной из версий возникновения пожара в кемеровском торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня», где погибли 55 человек, рассматривается неисправность электропроводки, которая могла не выдержать нагрузки.

«Специалисты уже приступили к изучению возможных версий произошедшего. Наиболее вероятными на начальном этапе считают нарушения при монтаже и обслуживании электросетей в здании торгового центра. Они могли не выдержать повышенной нагрузки и возможно не имели высокой степени защиты от перепадов напряжения», — цитирует «Интерфакс» источник в службах технического надзора Кемеровской области.

Другие версии, рассматриваемые следствием, — поджог в детской комнате на четвертом этаже ТЦ (не приоритетная) и неосторожное обращение с огнем (очевидцы рассказали о детском празднике, на котором были зажженные свечи).

Эксперты изучают состояние противопожарной системы «Зимней вишни» и датчики дыма, задержан руководитель компании «Системный Интегратор» — она устанавливала охранно-пожарную сигнализацию в здании (которая, по словам очевидцев, не сработала).

Президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс сообщил, что в настоящее время выясняется, был ли торговый центр застрахован. По оценкам экспертов союза, арендаторы могли понести ущерб в размере до 1 млрд рублей, а общая сумма причиненного пожаром урона оценивается в 3 млрд рублей, передает ТАСС.