Врачи не нашли связи недомогания детей и выброса газа в «Ядрово»

Медики пока не выявили связи между недомоганиями детей в Волоколамском районе и выбросами свалочного газа с полигона «Ядрово». Об этом сообщает ТАСС.

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На полигоне «Ядрово» начали откачку фильтрата

Отмечается, что были осмотрены 222 ребёнка и 93 взрослых. «Пока явной связи с выбросами газов не выявлено», — сказала заместитель главного врача по медицинской части Волоколамской центральной районной больницы Елена Савченко.

Ранее сообщалось, что на полигоне «Ядрово» в Волоколамском районе началась откачка фильтрата. Как рассказали в пресс-службе губернатора Московской области, на территорию полигона зашли машины и приступили к откачке. В течение трёх дней владельцы полигона должны сделать ёмкости, куда начнут переливать фильтрат.

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