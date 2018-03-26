«Вспыхнул, как порох». На жутком пожаре в Кемерове погибли десятки детей

До 37 человек возросло число погибших в результате пожара в кемеровском торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня». Об этом сообщили в Следственном комитете России.

«На данный момент подтверждена гибель 37 человек при пожаре в торговом центре в городе Кемерове. Разбор завалов продолжается», — говорится в Telegram-канале СКР.

Как отметил первый заместитель губернатора Кемеровской области Владимир Чернов, тела жертв были обнаружены на последнем этаже ТЦ. Некоторые из них находились в кинозале.

«Во втором кинозале 13 человек нашли (погибшими. — прим.). Люди (пожарные. — прим.) продолжают двигаться дальше», — сообщил Чернов.

Он добавил, что процедура опознания и судмедэкспертиза будут проводиться в понедельник.

По данным местных властей, среди погибших — 11-летняя родственница губернатора области Амана Тулеева.

Пострадавших — более 40

По данным оперативного штаба, в ЧП пострадали не менее 43 человек. Десять находятся в стационарах, двое из них в тяжёлом состоянии.

«Все пациенты под контролем, лечение получают в полном объёме. Те, у кого незначительная степень повреждения, выписываются на амбулаторное лечение», — заявил и.о. начальника департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Александр Брежнев.

Отмечается, что большинство пострадавших отравились продуктами горения, у некоторых — ожоги верхних дыхательных путей. В пресс-службе Минздрава России подчеркнули, что медики уже согласовали тактику лечения потерпевших.

«Телемедицинские консультации провели главный внештатный токсиколог Минздрава России, главный реаниматолог и специалисты по детской хирургии. Тактика лечения согласована, вся необходимая помощь пострадавшим оказывается», — говорится на сайте ведомства.

Также составлены списки пропавших без вести.

Борьба с огнём

Между тем в МЧС сообщили, что пожарным удалось ликвидировать открытое горение на площади в 1,5 тыс. кв. м. Сейчас спасатели проводят проверку на наличие скрытых очагов возгорания.

«Пожарные проводят проверку на наличие скрытых очагов, уже проверены три этажа. Также осуществляется проливка конструкций», — говорится на сайте регионального главка ведомства.

В целом в борьбе с пожаром и его последствиями задействованы более 300 человек. Помощь местным специалистам оказывают бойцы Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда МЧС России, специалисты Центра экстренной психологической помощи, а также оперативная группа, психологи и спасатели Сибирского регионального центра МЧС России.

«Сигналку слышно не было»

Между тем в социальных сетях выжившие в пожаре рассказывают, что им пришлось пережить.

«Это просто ужас... Обычный выходной день. Весь ТЦ «Зимняя вишня» был заполнен посетителями. Сигналку слышно не было. Выскочив из кинозала, мы увидели плотный чёрный едкий дым, который полностью затянул детскую игровую площадку и второй кинозал — их было совсем не видно. Дышать уже было нечем», — рассказала очевидец Анна Заречнева.

По её словам, кинопоказ даже не прервали. Кто-то открыл дверь в зал и крикнул о пожаре.

«Толпа ломанулась через одни узкие двери… Добежали до лестницы: там уже люди в большей панике спускались вниз. Кто-то спускался на лифте. Очень много плачущих и кричащих детей... На лестнице время от времени толпа тоже поддавалась панике, но мужчины, находящиеся в ней, быстро успокаивали всех, крича: «Без паники! Спокойно! Мы все спустимся!» Кто-то впопыхах поскользнулся и упал на ступеньках. Тут же ему помогли подняться… Администратор в панике стояла и не знала, что делать», — добавила Заречнева.

Другая свидетельница ЧП отметила, что эвакуация людей из ТЦ была на крайне низком уровне.

«Мы были в третьем кинозале. Шёл фильм. Вдруг люди на передних местах стали выбегать. Кто-то крикнул: «Пожар!» Мы сидели на самом последнем ряду… Когда вышли из зала, всё уже было в чёрном дыму, абсолютно ничего не видно. Кто-то крикнул бежать налево, там эвакуационный выход. Он был закрыт. Мужчины пытались выломать двери и окно, которое было рядом. Потом кто-то крикнул, что нужно бежать к основной лестнице. Я приняла решение бежать туда, хотя мы не знали, есть ли там огонь. Мы уже задыхались от гари. Моё решение было правильным, мы спаслись», — рассказала Татьяна.

«Все с детьми были. Нас семь человек. И мы выбежали, а нам даже никто не помогал. Нас просто молодой парень, который был тоже в кино, сопровождал, говорил: «Люди, давайте сами», — добавила другая участница событий Екатерина.

Работал без проверки

Местные власти отмечают, что уже сейчас можно утверждать: в ТЦ были многочисленные нарушения, связанные с противопожарной безопасностью.

«У нас, по предварительной информации, масса нарушений, в том числе по обходным выходам... Вопрос также, почему двери (в кинозалы. — прим.) оказались закрыты», — цитирует ТАСС Владимира Чернова.

В свою очередь, главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС Ринат Еникеев подчеркнул, что торговый центр должен был проходить проверку на предмет устранения возможных нарушений, однако избежал её из-за надзорных каникул.

«Проверка по контролю за устранением ранее выявленных нарушений должна была проводиться в 2016 году. Но так как этот объект относится к малому бизнесу, проверка не могла быть проведена из-за надзорных каникул», — сообщил агентству Еникеев.

Отработка версий

Следователям ещё предстоит выяснить причину произошедшего, однако первый замгубернатора Владимир Чернов уже назвал предварительную версию. По его словам, это мог быть поджог.

«Очаг — батутная комната. Предварительная версия, что у кого-то из ребятишек была зажигалка. Вот в этой батутной воспламенение началось с поролона, прямо в бассейне батутном, который просто вспыхнул, как порох», — рассказал Чернов ТАСС.

Между тем источник Интерфакса в службах технического надзора региона отмечает, что наиболее вероятной причиной является неисправность электропроводки.

«Специалисты уже приступили к изучению возможных версий произошедшего. Наиболее вероятными на начальном этапе считают нарушения при монтаже и обслуживании электросетей в здании торгового центра. Они могли не выдержать повышенной нагрузки и, возможно, не имели высокой степени защиты от перепадов напряжения», — сказал он.

«Информация предоставлена президенту»

Президент России Владимир Путин осведомлён о ситуации в Кемерове. Он провёл телефонный разговор с губернатором области Аманом Тулеевым, поручив ему докладывать о необходимости дополнительной помощи.

«Владимир Путин глубоко соболезнует родным и близким погибших при пожаре и желает скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Вся детальная информация о произошедшем была предоставлена президенту в докладах главы МЧС Владимира Пучкова и губернатора области Амана Тулеева», — рассказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Тем временем Следственный комитет в связи с произошедшим открыл уголовное дело по ст. 109, 219 и 238 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»; «Нарушение требований пожарной безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц»; «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» соответственно). В Кемерово уже направлена следственная группа из Москвы.

Свою проверку организовала и региональная прокуратура. Ведомство изучит, как соблюдались требования пожарной безопасности в здании, и даст оценку действиям должностных лиц ТРЦ.

https://russian.rt.com/russia/article/496261-kemerovo-pozhar-zhertvy