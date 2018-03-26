Юным боксерам Тюменского президентского кадетского училища присвоили спортивные разряды

Воспитанникам Тюменского президентского кадетского училища, которые занимаются в секции бокса, присвоили спортивные разряды.

Согласно приказу начальника училища генерал-майора Михаила Логинова третий юношеский разряд присвоен 15 юным спортсменам.

Юношеские разряды присвоены в соответствии с Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Положением о Единой всероссийской спортивной классификации, утвержденным приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики России, а также на основании протоколов квалификационных соревнований.