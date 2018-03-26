Задержан глава поставившей сигнализацию в «Зимнюю вишню» фирмы

Сотрудники Следственного комитета России, устанавливающие причины и обстоятельства пожара в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» (Кемерово), задержали четвертого фигуранта — главу компании «Системный Интегратор» Игоря Полозиненко.

«В рамках уголовного дела задержаны и допрашиваются четыре человека, в том числе арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания. Также задержан руководитель управляющей компании, обслуживавшей здание торгового центра. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении на сайте СКР.

«Системный Интегратор» занимался разработкой всех систем безопасности в здании «Зимней вишни». На сайте компании указано, что одним из направлений ее деятельности является монтаж и обслуживание охранно-пожарной сигнализации. При этом в списке заказчиков на сайте «Системного Интегратора» ТЦ «Зимняя вишня» не упоминается.

Между тем детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова назвала халатность причиной пожара в кемеровском торговом центре и призвала проверить все ТЦ в России, передает РИА Новости со ссылкой на эфир телеканала «Россия 24». «Это должно стать срочным сигналом к проверкам безопасности – не формальным, а точным, ответственным – во всех торговых центрах», — заявила уполномоченная по правам ребенка.

Напомним, по последним данным, жертвами пожара стали 55 человек, 12 пострадавших остаются в больницах, многие числятся пропавшими без вести.