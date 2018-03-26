Замминистра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков и министр труда, занятости, социальных вопросов и по делам ветеранов Сербии Зоран Джорджевич обсудили вопросы сотрудничества в военно-мемориальной области

Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Дмитрий Булгаков провел рабочую встречу с министром труда, занятости, социальных вопросов и по делам ветеранов Республики Сербия Зораном Джорджевичем, в ходе которой обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в военно-мемориальной области.

Генерал армии Дмитрий Булгаков и Зоран Джорджевич, являющиеся сопредседателями Смешанной российско-сербской межправительственной комиссии (СМПК) по реализации Соглашения о воинских захоронениях, договорились о проведении второго заседания СМПК в августе-сентябре 2018 г. в Москве.

В качестве одного из вопросов предстоящего заседания Комиссии российская сторона предложила обсуждение перспектив открытия в Сербии представительства Министерства обороны Российской Федерации по организации и ведению военно-мемориальной работы.

В свою очередь руководитель сербской делегации выразил заинтересованность в скорейшем проведении работ по ремонту и благоустройству российского воинского захоронения в Белграде. При этом сербская сторона готова взять на себя основную часть финансовых расходов на проведение ремонта.

По итогам встречи стороны договорились продолжить сотрудничество в военно-мемориальной сфере, в том числе в интересах патриотического воспитания молодого поколения двух стран.