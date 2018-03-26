Запись к врачу через интернет для занятых людей

Интернет давно уже стал для россиян основным источником информации. Здесь можно узнать последние новости, найти акцию с приятными ценами и записаться онлайн на консультацию к врачу. Удобными сервисами пользуются пенсионеры, вечно занятые офисные работники, фрилансеры, домохозяйки и мамы в декрете.

Где записаться через интернет к врачу?

Появилось очень много справочных сервисов, которые предоставляют услуги электронной регистратуры. Самые удобные из них те, которые являются информационными агрегаторами. Например, на сайте All-Doc.ru представлено более 650 клиник Москвы и почти 10 000 врачей разных специальностей. Здесь можно за пару минут найти хорошего кардиолога для родителей, специалиста УЗИ-диагностики для себя или аллерголога для ребенка. Причем это самые разные по ценовой политике, специализации и количеству услуг клиники в Москве.

Среди них есть такие узкоспециализированные, как медицинские центры репродуктивных технологий и диагностики и лечения позвоночника и суставов, и клиники общего направления с диагностическим и лечебным отделением, дневным стационаром, своей лабораторией.

К какому врачу можно записаться в режиме онлайн?

В районных и городских поликлиниках Москвы несколько лет назад изменился порядок записи к врачу. Согласно новому федеральному закону, в регистратуре теперь выдают талоны только к 12-ти специалистам, из которых 6 – детские. А чтобы попасть, например, к кардиологу или офтальмологу, придется сначала отправиться к терапевту. А он, если посчитает нужным, выдаст направление к профильному специалисту.

В платных клиниках нет никаких ограничений. Все врачи в Москве принимают пациентов без направления, прописки, флюорографии и записи в карточке от гинеколога. Так что если, например, у вас болит голова или обострился геморрой, то вас не пошлют сначала на осмотр в женскую консультацию.

Частные медицинские центры позволяют обследоваться и лечиться именно у того врача, который специализируется на нужном пациенту направлении. Например, если вас мучает варикоз, то вам не придется пытаться лечить его у обычного хирурга, который вскрывает нарывы. Вы можете записаться на прием к флебологу или сосудистому хирургу и получить консультацию, сделать УЗИ нижних конечностей, взять рецепт для приобретения компрессионного трикотажа.

Квалификация и ученая степень врачей

Хотите консультироваться и лечиться у лучших специалистов Москвы? С этим тоже не возникает никаких проблем. В платных медцентрах можно записаться на прием к кандидату или доктору медицинских наук, врачу высшей категории. На сайте «Все доктора ру» указана ученая степень, стаж работы, есть рейтинг и отзывы. Рейтинг выставляется на основании отзывов пациентов, поэтому легко найти компетентного и внимательного специалиста.

Стоимость услуг

Каждая клиника самостоятельно устанавливает цены на свои услуги. Но завышать их не позволяет жесткая конкуренция, наоборот, медицинские центры завлекают пациентов доступной стоимостью, скидками и акционными предложениями. Например, во время всеобщей предновогодней суматохи или в период летних отпусков можно значительно дешевле сделать МРТ, поставить пломбы или пройти курс массажа. Люди начинают активно тратить деньги на подарки, отдых и развлечения, а клиникам приходится снижать цены, чтобы завлечь пациентов. Так что можно планировать обследование или лечение на такой «непопулярный» период.

Придется ли платить за запись по интернету?

Нет, пациенты не оплачивают услуги электронной регистратуры. Наоборот, очень часто при записи через такие сервисы можно получить дополнительную скидку. Они работают с клиниками на условиях партнерского соглашения. А за то, что онлайн-регистратура привлекает новых клиентов в медицинский центр, тот предоставляет льготные условия. Это еще один положительный момент здоровой конкуренции, от которого москвичи остаются в выигрыше.

Так что обследоваться и лечиться теперь стало гораздо проще. Нужно просто следить за своим здоровьем и не оттягивать визит к врачу до последнего.