Жить здорово с Еленой Малышевой. Панкреатит (26.03.2018)

Добавлено: 26 мар 2018 в 19:44 ,

Жить здорово! с Еленой Малышевой. Панкреатит последний выпуск 26 марта. Лучшие врачи России и мира и звездные пациенты со своими историями; вопрос на минуту – правила измерения давления и ошибки при пользовании тонометром; как не заболеть сальмонеллезом при употреблении куриного мяса – техника безопасности; пациент на лестнице – дифференциальная диагностика проблем с сердцем, позвоночником и суставами; что делать, если ребенка стошнило после горького лекарства – медицинские рекомендации. Врач-кардиолог Герман Гандельман расскажет о нормальных показателях артериального давления, правилах его измерения и самых распространенных ошибках при пользовании тонометром.



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