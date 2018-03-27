17-летний кадет спас троих детей на пожаре в Кемерово

Учащийся кадетского корпуса МЧС в Кемерово 17-летний Дмитрий Полухин смог вывести троих детей из горящего ТРК «Зимняя вишня», сообщают СМИ.

«Когда все случилось, я находился в зале кинотеатра, смотрел фильм. Никакой сирены, ничего не было. Взрывов тоже я не слышал. Просто в зал забежала сотрудница кинотеатра и сказала всем уходить, потому что пожар», – передает его слова «Комсомольская правда».

Он отметил, что вышли посетители кинотеатра через пожарный выход.

При этом молодой человек обратил внимание, что из второго зала (он находился в третьем) никто не выходит.

На третьем этаже от дыма было совсем темно, рассказал Дмитрий.

«Нам всем говорили спускаться, но какая-то женщина плакала и кричала, что никуда не пойдет, потому что у нее там остались дети. Я подошел к ней, спросил, где они. Она была просто не в себе от ужаса, махнула рукой в какую-то сторону, я туда и пошел», – сказал он.

Он обошел три магазина, после чего услышал детские крики. В одном из бутиков, по словам Полухина, в угол забились три ребенка и плакали.

«В темноте я пошарил рукой и наткнулся на руку. Это был мальчик лет 11, как я потом уже увидел. Так же наощупь еще взял за шиворот двух девочек и потащил к выходу», – сказал он.

Все они смогли выбраться наружу, где кадет отдал детей маме.

«Да большая толпа была, я не видел, как они выходили. Я сам просто двигался со всеми к выходу и оказался на улице. Моя одежда – кадетский бушлат со всеми документами – так и остались в гардеробе кинозала на 4-м этаже», – заключил Полухин.

https://vz.ru/news/2018/3/26/914424.html