60 минут. По горячим следам (27.03.2018)

Добавлено: 27 мар 2018 в 16:00 ,

60 минут. По горячим следам последний выпуск 27 марта. Президент России Владимир Путин поручил губернатору Кемеровской области Аману Тулееву сделать все возможное для помощи семьям погибших и пострадавших при пожаре в торговом центре “Зимняя вишня”. Дело Скрипаля. Словакия не последует примеру США и европейских стран и не станет высылать российских дипломатов из-за дела Скрипаля. Отказалась от подобного шага и Турция. А вот страны Прибалтики охотно следуют примеру США. Из Латвии, Литвы и Эстонии высылают в общей сложности 5 работников российских дипмиссии. Ведущие ток-шоу Ольга Скабеева и Евгений Попов.



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