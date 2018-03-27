Алина Загитова ревела навзрыд перед сдачей допинга

Фигуристка Алина Загитова прокомментировала свое неудачное выступление на Чемпионате Мира по фигурному катанию в Милане. Напомним, что олимпийская чемпионка заняла только пятое место на соревнованиях. Девушка во время номера упала три раза.

Алина расплакалась после итогового выступления на итальянском льду.

По словам фигуристки, её моральное состояние было нестабильным.

Известно, что после выступления Загитовой позвонил министр спорта Павел Колобков и посоветовал отправиться на шопинг в Милане, позабыв обо всем.