Amazon запатентовал новую технологию доставки

Amazon получил патент на дрон, который будет использовать распознавание человеческих жестов и голосовых команд в процессе доставки посылок. Это случилось спустя два года после подачи заявки. Патент на «Взаимодействие человека с беспилотными летательными аппаратами» был подан в Ведомство по патентам и товарным знакам США 18 июля 2016.Согласно данным издания Chain Store Age, беспилотный летательный аппарат возможно будет оснашен автономными технологиями движения. Они смогут самостоятельно управлять скоростью и траекторией дрона. Кроме того, аппарат будет оснащен системой датчиков, способных распознавать визуальные, аудио и другие сигналы.Например, когда дрон прибывает в дом клиента, он сможет указать место посадки жестом или голосовой командой. Устройство сопоставит команду с набором сигналов, которые хранятся в памяти, и самостоятельно скорректирует свою траекторию движения.