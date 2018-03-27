Анастасия Рафаловская получила приглашение стать телеведущей

Главный редактор журнала Ballare Анастасия Рафаловская провела свой телевизионный эфир на телеканале Юмор Box. В Гости в Анастасии пришла спортсменка, призер Олимпийских Игр в Рио-де Жанейро, гимнастка, Мария Пасека (смотрите видео ниже).Анастасия Рафаловская: «Я была очень счастлива и взволнована, когда получила приглашение стать телеведущей на канале Юмор Box. Все прошло прекрасно и надеюсь, что зрителям понравилась передача!»Во время прямого эфира Анастасия получила несколько звонков в студию, телезрители делали ей комплименты, хвалили и задавали интересные вопросы не только гостье, но и самой ведущей.К эфиру главный редактор готовилась несколько недель, за это время она успела посмотреть все выступления прославленной гимнастки, узнать о ее карьере и жизни и подготовить к интервью интересные вопросы, и даже провести блиц-опрос Марии.Следующий эфир Анастасии состоится 2 апреля, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today. Анастасия обещает не менее интересных гостей и вопросы.