Анджелина Джоли с дочерью Вивьен появилась на публике после слухов о новом романе

Вивьен Джоли-Питт и Анджелина Джоли

Жизнь 42-летней Анджелины Джоли неизменно вызывает повышенный интерес СМИ, а после новости о переменах в личной жизни актрисы он только возрос. Сегодня многие обсуждали сообщение инсайдера о новом ухажере кинозвезды. Если верить этой информации, она встречается с агентом по недвижимости, живущим, как и она, в Лос-Анджелесе.

Папарацци еще пристальнее стали следить за передвижениями Джоли, и сегодня им удалось сделать несколько снимков. Сфотографировать нового поклонника Анджелины им не удалось, но в кадр попала ее девятилетняя дочь Вивьен.

Актриса забирала ребенка после тренировки в школе боевых искусств. Младшая дочь Питта и Джоли была одета в белые спортивные штаны для занятий восточными единоборствами и темно-зеленую футболку. А мама девочки осталась верна черному цвету, который часто предпочитает в повседневной жизни.

Анджелина Джоли

Вивьен Джоли-Питт