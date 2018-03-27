Анна Фарис о разводе с Крисом Прэттом: "Наш брак никогда не был идеальным"

Анна Фарис и Крис Прэтт

Развод 41-летней Анны Фарис и 38-летнего Криса Прэтта стал для поклонников пары полной неожиданностью — такого поворота событий они не ждали, ведь отношения супругов казались им идеальными. Как призналась актриса, они с мужем сами создали себе образ идеальной семьи, который был на самом деле был далек от истины. После новости о разводе, как рассказала Анна, им с Крисом стали приходить обидные сообщения от поклонников.

Они писали нам: "Любовь мертва". Мы сами виноваты, потому что долгое время казались идеальной семьей, и это отлично работало. Все выглядело так, будто у нас все хорошо. На самом деле, мы просто очень многое не выставляли на публику и не публиковали в своих соцсетях, где все принято идеализировать,

— рассказала она в интервью Дэксу Шеппарду.

Анна Фарис и Крис Прэтт

После развода, по словам Фарис, у нее с бывшим мужем остались хорошие отношения, несмотря на то что расставание далось им нелегко.

У нас был невероятный брак. А теперь мы большие друзья. Мы безумно любим нашего сына, и я очень сильно этим горжусь,

— заключила она.

Напомним, что о своем разводе после восьми лет брака супруги объявили летом прошлого года. Вскоре после этого актриса была замечена в компании нового бойфренда, а Крису Прэтту еще недавно приписывали роман с Оливией Манн.

Крис Прэтт и Анна Фарис