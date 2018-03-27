Археологи обнаружили останки древнейшей цивилизации Амазонии, ранее неизвестной науке

27марта - Археологи обнаружили останки более миллиона людей, принадлежавших древней неизвестной цивилизации, в южной части Амазонии. Об открытии сообщает издание Nature Communications.

Ученые удивлены открытием, так как до сегодняшнего дня данный регион считался необитаемым, и непригодным для жилья человека. Древние жители этого района принадлежали к "затерянному племени" индейцев, проживавших на территории «современного заповедника» до периода конкистодоров.

«Только на той небольшой части Амазонии, которую мы изучили, жило как минимум несколько десятков тысяч людей", — заявил эксперт университета Эксетера.

Раскопки этой территории ранее никогда не проводились. Столь глобальное исследование предполагает пересмотр всей истории Амазонии вцелом.