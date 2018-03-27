Бастрыкин сообщил Путину о вопиющих нарушениях в ТЦ «Зимняя вишня»

ТЦ «Зимняя вишня» - последние новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в ходе совещания в Кемерове, проведенном главой государства Владимиром Путиным, сообщил о нарушениях в торговом центре «Зимняя вишня».

Следственная группа выяснила, что пожарная сигнализация в кемеровском торговом центре не функционировала с 19 марта, меры для ее ремонта не предпринимались.

Что касается системы оповещения в ТЦ, то она находилась в рабочем состоянии, однако ее не включил охранник торгового центра после начала возгорания, отметил Бастрыкин.

«Мы не можем дать этому разумного объяснения, какой-то неподготовленный человек», - сообщил глава СК.

Он добавил, что генетическая экспертиза тел погибших займет около двух недель.