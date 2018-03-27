Бельгия решила выслать одного российского дипломата

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель заявил во вторник, что в связи с «делом Скрипаля» из страны будет выслан один российский дипломат.

Об этом сообщает местное издание La Libre, ссылаясь на заявление главы правительства и отмечая, что высылаемый дипломат будет уведомлен об этом в течение 48 часов, после чего он будет обязан в течение 14 дней покинуть территорию Бельгии.

Напомним: накануне в понедельник 26 марта ряд европейских стран, а также США, Канада, Норвегия и Украина заявили о поддержке позиции Великобритании по «делу Скрипаля» и о высылке российских дипломатов. Россия со своей стороны пообещала ответить каждой стране, присоединившейся к высылке дипломатов.