Болельщики признали Гранквиста лучшим игроком ФК "Краснодар" в марте

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Болельщики футбольного клуба "Краснодар" признали защитника Андреаса Гранквиста лучшим игроком команды в марте, сообщается на официальном сайте "черно-зеленых".

Голосование болельщиков проводилось на сайте "Краснодара". По итогам опроса шведский капитан краснодарцев набрал 28,6% голосов. Второе и третье места разделили новичок "быков" полузащитник Олег Шатов и форвард Федор Смолов (по 18,9% от общего числа проголосовавших).

Гранквист ранее по ходу сезона становился лучшим игроком команды в августе и октябре.