Болельщики сборной России крупно победили французов в футбольном матче

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мар — РИА Новости, Тарас Барабаш. Болельщики сборной России по футболу разгромили команду французских любителей футбола со счетом 6:1 в товарищеском матче.

Матч российских и французских болельщиков прошел во вторник в Санкт-Петербурге перед игрой футболистов сборных России и Франции, который начнется в 18:50 на стадионе на Крестовском острове. Российские болельщики переиграли соперника со счетом 6:1. Встреча проходила в формате 8 полевых игроков плюс вратарь.

Матч предваряла минута молчания в память о жертвах пожара в Кемерове и недавнего теракта во Франции. Обе команды выступали в траурных повязках. Матч прошел при подавляющем преимуществе болельщиков сборной России, после игры состоялось братание болельщиков обеих сборных, игра прошла в дружелюбной обстановке.