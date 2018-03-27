Борис Джонсон объяснил солидарную высылку российских дипломатов

Страны ЕС, США и другие партнеры Великобритании солидарно высылают российских дипломатов, так как за последние 10 лет столкнулись с «провокациями» со стороны России. Об этом в интервью BBC News заявил глава МИД Великобритании Борис Джонсон.

По словам дипломата, речь идет о вмешательстве в выборы этих государств и других проявлениях «российской агрессии» или пренебрежения международным правом.

Накануне более 20 стран завили о высылке российских дипломатов вслед за Великобританией. Больше всего — 60 россиян — высылают США; также закрывается российское консульство в Сиэтле. 13 дипломатов вышлет Украина. Германия, Франция и Польша вышлют по четыре сотрудника российской дипмиссии, Литва и Чехия — по трое, Дания, Италия, Испания и Нидерланды — по двое, а Венгрия, Латвия, Румыния, Финляндия, Хорватия, Швеция и Эстония — по одному россиянину. Двоих российских дипломатов вышлет Австралия.

За неделю до этого о высылке 23 российских дипломатов объявила Великобритания.

Официально высылка связана с отравлением в английском Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Оба с 4 марта находятся в коме — по заявлению британских властей, из-за контакта с нервно-паралитическим ядом «Новичок», синтезированным в СССР. Великобритания, США и страны ЕС считают, что за покушением на Скрипаля стоят российские власти. Москва это отрицает.