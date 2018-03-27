Бритни Спирс сможет сама контролировать свои расходы

2008 год для Бритни Спирс оказался очень тяжелым — она пережила развод с мужем Кевином Федерлайном от которого родила двух сыновей и на его фоне у нее случился нервный срыв. После этого случая из-за нестабильного психо-эмоционального состояния контроль над расходами певицы взял ее отец Джейми. Правда, такая помощь была не безвозмездна — отец Бритни получал жалование в размере 130 тысяч долларов. Однако, как сообщают инсайдеры, судебное решение может быть отменено и Спирс сама сможет контролировать свои счета.



«Джейми активно консультируется с медиками, чтобы определить, нужна ли ей еще его опека. Бритни чувствует себя достаточно уверенно, чтобы снова взять под контроль свою жизнь. Прогресс, который сделала Бритни за последние несколько лет, был очень существенным,» — сказал инсайдер.

Отцу Бритни Спирс пришлось также решать недавний конфликт певицы с ее бывшим мужем. Если опека будет с него снята, тогда артистке придется решать всё самой. Бывший муж Спирс Кевин Федерлайн не доволен суммой алиментов, которую платит его бывшая жена. Ежемесячную сумму он попросил удвоить, ведь денег не хватает на содержание двух сыновей — 12-летнего Шона и 11-летнего Джейдана. Правда, Бритни прогибаться под требованиями не собирается и решила узнать, на что ее бывший возлюбленный тратит выплачиваемые деньги. Отец Спирс — Джейми — стал на поддержку дочери и обвинил танцора в жажде наживы и не намерен идти на поводу у бывшего зятя.



Конфликт набирает обороты и стало известно о том, что Джейми в письменном виде обратился к бывшему мужу дочери дабы сесть за стол переговоров и определится с тем, на что будут уходить деньги. Официального ответа от представителей Федерлайна на заявление отца не поступило, а адвокат лишь уверил, что удваивать сумму нужно не просто так. Видите ли, нынешних алиментов не хватает, чтобы удовлетворить прихоти Шона и Джейдана, к которым они привыкли, находясь со своей матерью.

Напомним, что в 2007 году после нервного срыва Бритни Спирс суд оставил право опеки над детьми за Кевином Федерлайном, однако бывшим супругам удалось договориться о равном распределении времени для общения с мальчиками. Сама же певица по тем же причинам не может распоряжаться собственными финансами, поэтому этими вопросами руководит ее отец.

В этом месяце певица Бритни Спирс отпраздновала первую годовщину счастливых отношений с Сэмом Асгари. Источник из окружения певицы сообщает, что несмотря на год отношений, Спирс хочет завести с Асгари семью. «Бритни уже разговаривала с Сэмом о том, чтобы завести общего ребенка. Когда она впервые стала матерью, то была слишком молода. Сейчас она чувствует себя более зрелой,» — рассказал источник в интервью US Weekly.