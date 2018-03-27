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ДОСААФ России обучит юнармейцев морским специальностям


Добавлено: 27 мар 2018 в 03:37, Категория: Новости на сегодня
ДОСААФ России обучит юнармейцев морским специальностям

Московский морской учебный спортивно-технический центр ДОСААФ России разработал программы обучения и стал первой организацией в стране, который совместно с ГБОУ ДПО «Центр патриотического воспитания и школьного спорта» города Москвы организовал и проводит обучение юнармейцев на бесплатной основе по морским и речным профессиям.

Столичный морской центр приступил к подготовке юнармейцев из Ассоциации военно-патриотических клубов ДОСААФ по двум специальностям: судоводитель маломерного судна и матрос судов внутреннего плавания.

По словам директора Центра Джамава Джамалова, в каждую группу входят до 25 человек, обучение проводится по субботам и длится около трех-четырех месяцев. «Учащиеся осваивают вязание морских узлов, флажный семафор, азбуку Морзе, занимаются отработкой в бассейне индивидуальных и коллективных спасательных средств, на полигоне борьбы за живучесть корабля проходят дымовой лабиринт, обучаются поиску и эвакуацией „пострадавшего“, тушением пожара, заделкой пробоин», — пояснил он.

По окончании обучения и сдаче внутреннего экзамена юнармейцы получат свидетельство о прохождении программы.

По достижении 18 лет курсанты, прошедшие обучение по профессии судоводитель маломерного судна, должны подтвердить свои знания и навыки экзаменом в Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС). «Успешно пройдя это испытание, ребята получат удостоверение на право управления мотолодкой, гидроциклом», — сказал он.

ММУСТЦ ДОСААФ России не останавливается на достигнутом. В настоящее время разработаны еще две программы обучения (в том числе «Морской спасатель»), которые одобрены Центром патриотического воспитания и школьного спорта города Москвы и под которые планируется выделить финансовые средства на 2018/2019 учебный год.


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Добавлено: 27 мар 2018 в 03:37, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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