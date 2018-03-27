Два военных учреждения США получили посылки со взрывчаткой

В Форт Бивер (штат Вирджиния) и Форт Макнейр (Вашингтон) с разницей в несколько часов поступили подозрительные посылки, сообщает CNN.Первая посылка была доставлена в Университет национальной обороны США, который располагается на территории Форт Макнейр. Персонал учреждения, заметив подозрительный объект, вызвал специалистов-взрывотехников. Здание, в котором нашли опасный пакет, было экстренно эвакуировано.Проведенный анализ подтвердил: внутри посылки содержится взрывчатое вещество и электронный GPS-передатчик. Предполагаемую бомбу переместили в безопасный контейнер и передали на экспертизу в лабораторию ФБР.Вторую подозрительную посылку обнаружили на территории гарнизона Форт Бивер. На вызов отреагировало подразделение саперов армии США. Они также подтвердили, что сторонний объект содержит черный порох и электронные компоненты. Посылка была обезврежена и отправлена на экспертизу. В обоих случаях никто не пострадал.Взрывотехники обследовали периметр военных учреждений, на территории которых были найдены потенциально опасные посылки, и других угроз не обнаружили. ФБР начало расследование.