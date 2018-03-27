Два военных учреждения США получили посылки со взрывчаткой

Показать меню
Актуально
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло у берегов Индонезии - 00:52 Землетрясение магнитудой 6,4 произошло у берегов Индонезии Аргентинец Хуан Мартин дель Потро вышел в четвертый круг теннисного турнира в - 01:07 Аргентинец Хуан Мартин дель Потро вышел в четвертый круг теннисного турнира в Майами «Кубок Большой Невы» с берегов Невы отправился в Подмосковье - 01:09 «Кубок Большой Невы» с берегов Невы отправился в Подмосковье Война моторов или битва сердец? - 01:16 Война моторов или битва сердец? СМИ: Следователи допрашивают владелицу сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» - 02:28 СМИ: Следователи допрашивают владелицу сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» Почему провалилась мобилизация школьников в оппозицию? - 02:35 Почему провалилась мобилизация школьников в оппозицию? Росатом планирует представить «противоаварийное» топливо для АЭС через два года - 03:40 Росатом планирует представить «противоаварийное» топливо для АЭС через два года Андрей Макаревич против «злобных дебилов» - 03:58 Андрей Макаревич против «злобных дебилов» ВАЖНО: США и остатки ИГИЛ готовят атаку в сирийском Дейр эз-Зоре - 04:35 ВАЖНО: США и остатки ИГИЛ готовят атаку в сирийском Дейр эз-Зоре Канцлер Австрии выступил за прекращение переговоров о вступлении Турции в ЕС - 05:09 Канцлер Австрии выступил за прекращение переговоров о вступлении Турции в ЕС Посольство похвалило идею о вхождении Британии в состав РФ - 05:16 Посольство похвалило идею о вхождении Британии в состав РФ Французский писатель обвинил Макрона в раболепии из-за бойкота стенда России - 06:07 Французский писатель обвинил Макрона в раболепии из-за бойкота стенда России Ростовские экстремалы опубликовали видео прыжков с Ворошиловского моста - 06:55 Ростовские экстремалы опубликовали видео прыжков с Ворошиловского моста В Раде объяснили, почему Киев не высылает российских дипломатов? - 07:02 В Раде объяснили, почему Киев не высылает российских дипломатов? Пэрис Хилтон потеряла помолвочное кольцо с 20-каратным бриллиантом - 07:21 Пэрис Хилтон потеряла помолвочное кольцо с 20-каратным бриллиантом Амаль и Джордж Клуни на марше March For Our Lives - 07:21 Амаль и Джордж Клуни на марше March For Our Lives «Вспыхнул, как порох». На жутком пожаре в Кемерове погибли десятки детей - 07:42 «Вспыхнул, как порох». На жутком пожаре в Кемерове погибли десятки детей
» » Два военных учреждения США получили посылки со взрывчаткой

Два военных учреждения США получили посылки со взрывчаткой


Добавлено: 27 мар 2018 в 23:02, Категория: В мире
Два военных учреждения США получили посылки со взрывчаткой
В Форт Бивер (штат Вирджиния) и Форт Макнейр (Вашингтон) с разницей в несколько часов поступили подозрительные посылки, сообщает CNN.

Первая посылка была доставлена в Университет национальной обороны США, который располагается на территории Форт Макнейр. Персонал учреждения, заметив подозрительный объект, вызвал специалистов-взрывотехников. Здание, в котором нашли опасный пакет, было экстренно эвакуировано.
Проведенный анализ подтвердил: внутри посылки содержится взрывчатое вещество и электронный GPS-передатчик. Предполагаемую бомбу переместили в безопасный контейнер и передали на экспертизу в лабораторию ФБР.

Вторую подозрительную посылку обнаружили на территории гарнизона Форт Бивер. На вызов отреагировало подразделение саперов армии США. Они также подтвердили, что сторонний объект содержит черный порох и электронные компоненты. Посылка была обезврежена и отправлена на экспертизу. В обоих случаях никто не пострадал.
Взрывотехники обследовали периметр военных учреждений, на территории которых были найдены потенциально опасные посылки, и других угроз не обнаружили. ФБР начало расследование.

Материалы по теме:

Полиция исследовала присланное британским парламентариям вещество
Около офисов британских парламентариев нашли подозрительное вещество
В Горловке дети с ограниченными возможности собирают посылки боевикам
Отслеживаем посылку в пути
Добавлено: 27 мар 2018 в 23:02, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
В Сумах загорелось студенческое общежитие

В Сумах загорелось студенческое общежитие

Команда, которую не ласкают: сборная России по футболу встретится с французами

Команда, которую не ласкают: сборная России по футболу встретится с французами

В Одессе патрульный автомобиль упал с моста

В Одессе патрульный автомобиль упал с моста

Трехдневный траур по жертвам пожара в кемеровском ТЦ начался в Кузбассе

Трехдневный траур по жертвам пожара в кемеровском ТЦ начался в Кузбассе

Новости России
еще новости
Акция в память о жертвах в Кемерове началась на Манежной площади

Акция в память о жертвах в Кемерове началась на Манежной площади

Блогеры поднимают себе рейтинги за счет трагедии в Кемерово

Блогеры поднимают себе рейтинги за счет трагедии в Кемерово

Трагедия в Кемерово. О чем Путин говорил с жителями

Трагедия в Кемерово. О чем Путин говорил с жителями

Украинский гимнаст Степко стал гражданином России

Украинский гимнаст Степко стал гражданином России

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Памела Андерсон поужинала вместе с сыном Брэндоном в Западном Голливуде

Памела Андерсон поужинала вместе с сыном Брэндоном в Западном Голливуде

«Извините, что моя дочь не горит заживо»: Виктория Боня ответила хейтерам

«Извините, что моя дочь не горит заживо»: Виктория Боня ответила хейтерам

Наталья Водянова призывает к национальному трауру в связи с трагедией в Кемерово

Наталья Водянова призывает к национальному трауру в связи с трагедией в Кемерово

Источники говорят: Джастин Бибер хочет вернуть Селену Гомес

Источники говорят: Джастин Бибер хочет вернуть Селену Гомес

Новости политики
еще новости
Премьер Новой Зеландии не нашла шпионов в российском посольстве и обещала Британии наказать РФ по-другому

Премьер Новой Зеландии не нашла шпионов в российском посольстве и обещала Британии наказать РФ по-другому

Ответ будет решительным: в РФ отреагировали на высылку дипломатов и Украины

Ответ будет решительным: в РФ отреагировали на высылку дипломатов и Украины

Командующий Объединенных сил Наев рассказал, сколько еще будет продолжаться АТО на Донбассе

Командующий Объединенных сил Наев рассказал, сколько еще будет продолжаться АТО на Донбассе

Леонид Слуцкий о высылке российских дипломатов из США и стран ЕС: «Абсолютно беспрецедентный по своей политической враждебности антироссийский сговор»

Леонид Слуцкий о высылке российских дипломатов из США и стран ЕС: «Абсолютно беспрецедентный по своей политической враждебности антироссийский сговор»

Новости экономики
еще новости
5 листов, которые убедили Европу выслать российских послов

5 листов, которые убедили Европу выслать российских послов

Площадка TokenGo использующая криптовалюту

Площадка TokenGo использующая криптовалюту

Фондовый рынок России рухнул после массовой высылки дипломатов

Фондовый рынок России рухнул после массовой высылки дипломатов

Власти Британии начали охоту за капиталом российских олигархов

Власти Британии начали охоту за капиталом российских олигархов

Новости общества
еще новости
В Ростове объявили сбор средств пострадавшим при пожаре в Кемерово

В Ростове объявили сбор средств пострадавшим при пожаре в Кемерово

#Заперто - соцсети запустили акцию после трагедии в Кемерово

#Заперто - соцсети запустили акцию после трагедии в Кемерово

Начальник Военного института железнодорожных войск и военных сообщений генерал-майор Игорь Горяинов ответил на вопросы газеты «Красная звезда»

Начальник Военного института железнодорожных войск и военных сообщений генерал-майор Игорь Горяинов ответил на вопросы газеты «Красная звезда»

Группы спецназа ЮВО ночью десантировались в труднодоступные районы Адыгеи

Группы спецназа ЮВО ночью десантировались в труднодоступные районы Адыгеи

Происшествия
еще новости
В Грозном произошел жуткий пожар на крыше жилой многоэтажки

В Грозном произошел жуткий пожар на крыше жилой многоэтажки

Выжившие в «кемеровском аду» опубликовали видео и рассказали, как всё произошло

Выжившие в «кемеровском аду» опубликовали видео и рассказали, как всё произошло

Кемерово, пожар в ТК

Кемерово, пожар в ТК "Зимняя вишня": без вести пропали 17 человек

Дагестан: более 30 жителей села госпитализированы из-за отравления водой

Дагестан: более 30 жителей села госпитализированы из-за отравления водой

Новости Украины
еще новости
«Сломали ихний дух»: Захарченко заявил о «неофициальной» победе над ВСУ

«Сломали ихний дух»: Захарченко заявил о «неофициальной» победе над ВСУ

«Отдаст Донбасс»: Тымчук рассказал, чего ждать от нового срока Путина

«Отдаст Донбасс»: Тымчук рассказал, чего ждать от нового срока Путина

Между Газпромом и Нафтогазом начались переговоры о расторжении контрактов

Между Газпромом и Нафтогазом начались переговоры о расторжении контрактов

Лавров заявил, что Россия не будет прощать «хамства» Западу

Лавров заявил, что Россия не будет прощать «хамства» Западу

Мировые новости
еще новости
Два военных учреждения США получили посылки со взрывчаткой

Два военных учреждения США получили посылки со взрывчаткой

Житель Кемерово, потерявший в пожаре всю семью, утверждает, что в ТЦ погибло несколько сотен человек (ВИДЕО)

Житель Кемерово, потерявший в пожаре всю семью, утверждает, что в ТЦ погибло несколько сотен человек (ВИДЕО)

Пожар в Кемерово: все началось с поджога

Пожар в Кемерово: все началось с поджога

Трагедия в Кемерово: объявлена дата похорон

Трагедия в Кемерово: объявлена дата похорон




Лента новостей
Федор Смолов: неудовлетворен, что забил французам, потому что футбол – командная игра - 22:21 Федор Смолов: неудовлетворен, что забил французам, потому что футбол – командная играВышел трейлер фильма о захвате судна «Черкассы» в Крыму в 2014-м - 22:15 Вышел трейлер фильма о захвате судна «Черкассы» в Крыму в 2014-м«Сломали ихний дух»: Захарченко заявил о «неофициальной» победе над ВСУ - 22:14 «Сломали ихний дух»: Захарченко заявил о «неофициальной» победе над ВСУНаталья Водянова призывает к национальному трауру в связи с трагедией в Кемерово - 21:49 Наталья Водянова призывает к национальному трауру в связи с трагедией в КемеровоИсточники говорят: Джастин Бибер хочет вернуть Селену Гомес - 21:49 Источники говорят: Джастин Бибер хочет вернуть Селену ГомесЭд Вествик находится под следствием - 21:49 Эд Вествик находится под следствиемАнджелина Джоли с дочерью Вивьен появилась на публике после слухов о новом романе - 21:21 Анджелина Джоли с дочерью Вивьен появилась на публике после слухов о новом романеСК предъявил обвинения задержанным по делу о пожаре в Кемерово (ФОТО, ВИДЕО) - 21:16 СК предъявил обвинения задержанным по делу о пожаре в Кемерово (ФОТО, ВИДЕО)Лавров: Мы ответим на хамство Запада - 21:14 Лавров: Мы ответим на хамство ЗападаИнсайдеры говорят: новые отношения Анджелины Джоли - 20:56 Инсайдеры говорят: новые отношения Анджелины ДжолиМедики не нашли отравления токсинами в Волоколамске - 20:52 Медики не нашли отравления токсинами в ВолоколамскеБанки спишут долги родственникам погибших в ТЦ «Зимняя вишня» - 20:51 Банки спишут долги родственникам погибших в ТЦ «Зимняя вишня»Apple представила планшет для учеников и студентов - 20:51 Apple представила планшет для учеников и студентовРоссийские футболисты проиграли французам 1:3 - 20:51 Российские футболисты проиграли французам 1:3
Последние новости
В Ростове объявили сбор средств пострадавшим при пожаре в Кемерово - 00:16 В Ростове объявили сбор средств пострадавшим при пожаре в Кемерово Памела Андерсон поужинала вместе с сыном Брэндоном в Западном Голливуде - 00:14 Памела Андерсон поужинала вместе с сыном Брэндоном в Западном Голливуде Футболисты сборной Бельгии разгромили команду Саудовской Аравии, Лукаку оформил дубль - 23:51 Футболисты сборной Бельгии разгромили команду Саудовской Аравии, Лукаку оформил дубль #Заперто - соцсети запустили акцию после трагедии в Кемерово - 23:44 #Заперто - соцсети запустили акцию после трагедии в Кемерово 5 листов, которые убедили Европу выслать российских послов - 23:35 5 листов, которые убедили Европу выслать российских послов Донецк: снова война. «Грады», несколько часов обстрелов, мощный взрыв - 23:28 Донецк: снова война. «Грады», несколько часов обстрелов, мощный взрыв Бельгия решила выслать одного российского дипломата - 23:16 Бельгия решила выслать одного российского дипломата Все, что вы хотели знать об идеальных бровях - 23:09 Все, что вы хотели знать об идеальных бровях Два военных учреждения США получили посылки со взрывчаткой - 23:02 Два военных учреждения США получили посылки со взрывчаткой Минобороны: Жертвами обстрела боевиков стали 27 мирных жителей Дамаска - 22:49 Минобороны: Жертвами обстрела боевиков стали 27 мирных жителей Дамаска Мэй направила соболезнования Путину в связи с пожаром в Кемерово - 22:44 Мэй направила соболезнования Путину в связи с пожаром в Кемерово Управляющая «Зимней вишни» заявила о поджоге - 22:44 Управляющая «Зимней вишни» заявила о поджоге Цукерберг даст показания в сенате по делу Cambridge Analytica - 22:43 Цукерберг даст показания в сенате по делу Cambridge Analytica
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"