Две трети погибших в «Зимней вишне» оказались детьми

Из 64 человек, признанных погибшими при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», 41 несовершеннолетний. Об этом свидетельствуют списки погибших, сообщает «Интерфакс».

Ранее 27 марта участники инициативной группы родственников прошли в морг Кемерово, где подтвердили достоверность официальных данных по погибшим.

«Мы осмотрели морг, в списке 64 погибших. Мы осмотрели тела, если судить по размерам, то там около 20 взрослых, остальные дети. Тела не прятали — мы осмотрели каждый кабинет, подвал, чердак, гаражи. Некоторые тела просто в коробках», — сообщил один из членов группы, выступая на стихийном митинге перед зданием областной администрации в Кемерово.

Также представители группы опровергли слухи, согласно которым тела погибших якобы прячут на хладокомбинате.

«Была информация, что трупы повезли на хладокомбинат, но ничего кроме продуктов там нет. Мы посмотрели все фуры, не дали выехать ни одной машине», — заявил активист.

В Кемерово прибыл президент Владимир Путин. Он провел совещание с местными властями, а также главами МЧС и Минздрава России, встретился с пострадавшими, посетил морг, где выслушал членов инициативной группы и пообещал им проведение объективного расследования.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта. В результате, по последним данным, погибли 64 человека, еще 15 были госпитализированы.