Джонсон призвал Россию измениться ради дружбы с Западом

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в ходе дебатов в палате общин парламента в понедельник заявил о желании западных стран дружить с РФ. Однако, по его словам, мяч находится на стороне российского правительства.

«Страны мира в количествах, которые Путин не мог себе и представить, вместе сказали: с нас довольно. Мы бы хотели дружить с Россией и российским народом, но сейчас российское правительство должно измениться, и оно должно сделать это сейчас. И я горжусь тем, что Великобритания находится во главе (направленных на это усилий — прим. ред.)», — цитирует РИА «Новости» его слова.

Джонсон также поблагодарил страны, объявившие о выдворении российских дипломатов, несмотря на риск навлечь на себя «возмездие со стороны Кремля». «Я знаю, что говорю сейчас не только от своего лица, но и от лица всех парламентариев, я выражаю глубокую благодарность этим странам», — добавил дипломат.

Ранее в понедельник стало известно о намерении США, Канады, Норвегии, Украины, Албании, Македонии и 16 стран Евросоюза выслать российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля».

Серей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в одном из ресторанов в британском Солсбери 4 марта, их обнаружили без сознания на скамейке в сквере. Лондон утверждает, что в ходе покушения использовалось вещество А234, которое якобы было произведено в России. Москва это категорически отрицает.

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