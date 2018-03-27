ECA будет настаивать на сокращении с 2024 года числа международных футбольных матчей

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Ассоциация европейских клубов (ECA) будет настаивать на сокращении с 2024 года числа матчей в международном футбольном календаре и введении обязательных периодов отдыха для игроков, об этом заявил глава организации Андреа Аньелли.

Аньелли объяснил, что в периоды отдыха футболисты смогут тренироваться, но не будут проводить матчи.

"Крайне важно оберегать и уважать главных действующих лиц – игроков, – сказал Аньелли, которого цитирует Рейтер. – Мы должны принять во внимание недели, когда игроки могут отдыхать и тренироваться, а также сократить общее количество игр".

Текущий календарь международных матчей составлен ФИФА до 2024 года, он позволяет проводить в год от 8 до 10 матчей вдобавок к крупнейшим турнирам, таким как чемпионат мира и чемпионат Европы.