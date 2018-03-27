Представитель офиса окружного прокурора Лос-Анджелеса заявляет, что звезда сериала «Сплетница» Эд Вествик находится под следствием. В ноябре прошлого года актера обвинили в изнасиловании две девушки, что Вествик отрицал.



«Я подтверждаю, что дело Эда Вествика было передано в наш офис и сейчас находится на рассмотрении. Окружная прокуратура не разглашает имена жертв и, соответственно, не может предоставить никакой информации относительно пострадавших,» — заявил он.

Обвинила актера Кристина Коэн, известная по ролям в сериалах «Блудливая Калифорния» и «Бывает и хуже». Сексуальное насилие над девушкой произошло три года назад, а огласке историю она не предала из-за тяжелого времени.



«Последний месяц был невероятно трудным. У меня, как и у многих других женщин, тоже есть история: три года назад я подверглась сексуальному насилию,» сообщила девушка на своей странице в Фэйсбуке, где написала открытое письмо о случившемся три года назад и о том, как она смогла это пережить.«Это было не самое лучшее время в моей жизни: моя мама умерла от рака, у меня не было людей, которые могли бы меня поддержать, поэтому я умолчала об этом инциденте. Я заглушила свою боль и вину. Даже сейчас, вспоминая все это, я испытываю чувство вины. Я не могу ответить, почему. Стереотип, что во всем всегда виновата женщина? За эти три года я значительно выросла. И возвращаться в прошлое для меня болезненно. Вновь пережить события той ночи… Мой желудок сворачивался в узел, когда я думала о том, чтобы рассказать об этом общественности. Согласовать все с самой собой было довольно трудно.» — написала девушка в письме.

Все произошло в доме Вествика, который гостеприимно предложил всем «заняться сексом». «Тогда я встречалась с продюсером, который дружил с Эдом Вествиком. Этот самый продюсер и привел меня в дом Эда, где я впервые познакомилась с ним. В какой-то момент Эд сказал: «Мы все должны заняться сексом». Я захотела уйти, но мой бойфренд попросил меня остаться, чтобы Эд не чувствовал себя неловко. И сам Эд настоял на том, чтобы мы остались на ужин. Я продолжала настаивать на том, что хочу уйти, говорила, что устала… Тогда Эд предложил мне вздремнуть в гостевой комнате. Мой спутник сказал, что мы уйдем через 20 минут, а пока я могу отдохнуть. И я пошла в гостевую комнату, где заснула. Проснулась от того, что рядом был Эд, а его пальцы вошли внутрь меня. Я сказала ему остановиться, но он был сильным. Я боролась с ним изо всех сил, но он встряхнул меня и сказал, что хочет меня трахнуть. Я была напугана, парализована, не могла говорить и двигаться. Он изнасиловал меня.» призналась актриса.

Коэн пришлось молчать из-за чувства страха, которое преодолевало ее в дни после изнасилования. Ее бойфренд сказал девушке, что Вествик уничтожит ее карьеру, если та расскажет про изнасилование. Как говорит сама актриса, она не хотела навсегда остаться «той девушкой, которую изнасиловал Эд Вествик».