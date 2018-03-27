Эпидемия "крестов" добралась до волейбола. Чемпионат мира пройдет без Кошелевой?

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин, армеец Виктор Васин, спартаковцы Георгий Джикия, Жано Ананидзе, Артем Тимофеев. Это список футболистов, которые в текущем сезоне получили тяжелые травмы колена – разрыв или повреждение крестообразной связки. К расстройству многих любителей волейбола во всем мире, этот ряд пополнила и лидер сборной России и турецкого "Галатасарая" Татьяна Кошелева, которая из-за "крестов" с большой долей вероятности пропустит чемпионат мира-2018.

Женский чемпионат мира по волейболу в отличие от мужского футбольного пройдет осенью – с 29 сентября по 20 октября в Японии. Однако уже сейчас, еще до старта сезона национальных команд, сборная России понесла серьезную потерю. Злополучную травму Кошелева получила 21 марта в матче "раунда шести" Лиги чемпионов против итальянской "Новары".

Черчесов: нет смысла переживать из-за травм Кокорина, Джикии и Васина >

В одной из атак Кошелева в привычной для себя манере – размашисто и мощно – пробила по мячу, после чего упала на площадку, держась за колено. Неудачное приземление обернулось тяжелой травмой, лидера сборной России унесли с площадки на руках. При этом первичное обследование не выявило серьезных последствий.

"Мир! Вчера я поняла, какой ты огромный и какой ты маленький!!! Я не смогу перечислить все страны, откуда ко мне шли сообщения со словами поддержки и пожелания здоровья! Благодарю всех и каждого в отдельности за тепло, искренность и добро! Господь хранил меня вчера!!! Конечно, травма требует времени для восстановления! Благодарю бога, что то, что могло случиться, не произошло. Спасибо всем вам", - написала Кошелева в своем аккаунте в Instagram.

Однако по итогам повторного медицинского обследования Кошелевой был диагностирован разрыв крестообразной связки. Теперь одной из звезд мирового волейбола предстоит операция и длительное восстановление.

"Мне сделали повторно МРТ, и, к сожалению, результат не радостный – разрыв крестообразной связки. Впереди операция и путь к восстановлению", - сообщила Кошелева в понедельник корреспонденту РИА Новости.

Эдуард Безуглов: если в 65 лет буду футбольным врачом, сильно расстроюсь

Восстановление после подобных травм, как правило, составляет пять-шесть месяцев. Об этом ранее в интервью РИА Новости говорил и врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов. "Средний срок восстановления после операции по замене передней крестообразной связки составляет шесть-семь месяцев, — сказал Безуглов. — Если человек был прооперирован в римской клинике, то по нашей российской статистике, а мы отправляли туда оперироваться очень многих игроков, он начинает играть через 4,5-5 месяцев".

До старта чемпионата мира по волейболу осталось шесть месяцев, а уже в середине мая начинается сезон национальных команд. Российские волейболистки 15 мая в Екатеринбурге начнут выступление в Лиге наций. Увы, шансы на то, что Кошелева сможет помочь сборной на ЧМ-2018, невелики.

"Это огромная потеря для сборной России. Татьяна много лет с нами в сборной, она всегда на ведущих позициях. Пожелаем ей скорейшего выздоровления и возвращения в строй! К сожалению, получается, что она пропускает чемпионат мира", — заявил РИА Новости куратор женских команд Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Владислав Фадеев.

Татьяна – боец по характеру. По ходу карьеры ей не раз приходилось преодолевать серьезные травмы, терпеть изнуряющую реабилитацию и вновь выходить на свой прежний уровень. Главное сейчас – полноценно восстановиться, а новых турниров и побед у нее будет еще много.