Если бы план Савченко реализовался, Путин ввел бы войска, – эксперт

В деле Савченко есть реальный фактаж, с которым сложно спорить. Если бы план был реализован, Путин мог бы ввести войска в Киев.Такое мнение сайту "24" высказал директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк.Этот сценарий мог бы реализоваться, так как заговорщики – Рубан и Савченко – покупали оружие, вели подготовку. Это четко ложится в технологию путинского мировосприятия Украины, что у нас нет государственных институций, нет парламента. И это бы дало Путину повод для попыток вернуть свое влияние на Украину. Не исключено и введение российских войск прямо в Киев для спасения "русскоязычных",– считает Давидюк.Как отмечает эксперт, после увиденного видео не очень разумно поступят те избиратели, которые станут поддерживать Савченко. По его словам, можно не любить Верховную Раду и отдельных депутатов, которые этого заслуживают. Но коллаборационист должен быть наказан.